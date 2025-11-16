Championnat de France 18m Grand-Charmont
Championnat de France 18m Grand-Charmont dimanche 16 novembre 2025.
Championnat de France 18m
Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont Doubs
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Manche régional du championnat de France de tir à l’arc 25m et seconde manche du championnat Bourgogne Franche Comté. .
Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 97 33 46 lfb25v@gmail.com
