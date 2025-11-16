Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Championnat de France 18m Grand-Charmont

Championnat de France 18m Grand-Charmont dimanche 16 novembre 2025.

Championnat de France 18m

Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

Manche régional du championnat de France de tir à l’arc 25m et seconde manche du championnat Bourgogne Franche Comté.   .

Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 97 33 46  lfb25v@gmail.com

English : Championnat de France 18m

German : Championnat de France 18m

Italiano :

Espanol :

L’événement Championnat de France 18m Grand-Charmont a été mis à jour le 2025-02-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD