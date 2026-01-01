Championnat de France Athlétisme Handisport L’Anneau Halle d’athlétisme de Metz Metz

Championnat de France Athlétisme Handisport

L’Anneau Halle d’athlétisme de Metz 93 rue du Général Metman Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21 18:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Championnat de France Athlétisme Handisport.Indoor.

Plus d’informations sur http://athletisme-handisport.orgTout public

.

L’Anneau Halle d’athlétisme de Metz 93 rue du Général Metman Metz 57070 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French Handisport Indoor Athletics Championship.

More information at http://athletisme-handisport.org

L’événement Championnat de France Athlétisme Handisport Metz a été mis à jour le 2026-01-13 par AGENCE INSPIRE METZ