Championnat de France Basket Antibes Sharks Pro B 2025-2026 Azurarena Antibes

Championnat de France Basket Antibes Sharks Pro B 2025-2026

Azurarena 250, rue Emile Hugues Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 16 – 16 – 179 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-17 2026-03-07 2026-03-13 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-25 2026-04-30 2026-05-08 2026-05-15

Venez suivre les matchs de baskets de notre équipe locale, les Sharks.

.

Azurarena 250, rue Emile Hugues Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 33 32 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and watch the basketball games of our local team, the Sharks.

L’événement Championnat de France Basket Antibes Sharks Pro B 2025-2026 Antibes a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins