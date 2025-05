CHAMPIONNAT DE FRANCE BREAKING – PETIT PALAIS DES SPORTS Toulouse, 31 mai 2025 19:30, Toulouse.

Haute-Garonne

CHAMPIONNAT DE FRANCE BREAKING PETIT PALAIS DES SPORTS 3 Rue Pierre Laplace Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 19:30:00

fin : 2025-05-31 22:30:00

Date(s) :

2025-05-31

Le Petit Palais des Sports de Toulouse accueille la 5ème édition du championnat de France de breaking. Ambiance hip-hop, DJ sets et speaker au rendez-vous pour un show électrique !

Venez participer à la finale et admirer les meilleurs bboys et bgirls (32 danseurs) s’affronter lors de battles spectaculaires. Le format compétitif reste fidèle à l’esprit originel du breaking des battles en un contre un, de 1 minute à 1 minute 30 secondes, dans un véritable face-à-face artistique. Sont concernées les catégories Bboy et Bgirl 16 ans et + 16 ans, qui sont évalués par un jury composé d’anciens danseurs professionnels reconnus au sein de la Fédération française de Danse.

Une compétition qui mêle sport, culture et énergie collective et un événement à ne pas manquer pour tous les fans de danse urbaine ! .

PETIT PALAIS DES SPORTS 3 Rue Pierre Laplace

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Toulouse’s Petit Palais des Sports hosts the 5th edition of the French breaking championship. Hip-hop ambience, DJ sets and announcer for an electric show!

German :

Im Petit Palais des Sports in Toulouse findet die 5. Ausgabe der französischen Breaking-Meisterschaft statt. Hip-Hop-Atmosphäre, DJ-Sets und Sprecher sorgen für eine elektrische Show!

Italiano :

Il Petit Palais des Sports di Tolosa ospita il 5° campionato francese di breaking. Un’atmosfera hip-hop, dj set e uno speaker fanno parte di uno spettacolo elettrico!

Espanol :

El Petit Palais des Sports de Toulouse acoge el 5º campeonato de Francia de breaking. ¡Un ambiente hip-hop, DJ sets y un speaker forman parte de un espectáculo eléctrico!

L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE BREAKING Toulouse a été mis à jour le 2025-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE