Championnat de France Canitrail Camping Le Signal Nantua
Championnat de France Canitrail Camping Le Signal Nantua samedi 22 novembre 2025.
Championnat de France Canitrail
Camping Le Signal 3 avenue du Camping Nantua Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Un tracé varié et dynamique larges pistes facilitant les dépassements, singles tracks techniques, chemins herbeux offrant une vue imprenable sur les monts du Jura, ainsi que des pistes forestières.
.
Camping Le Signal 3 avenue du Camping Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 71 68 42 cross.canain@gmail.com
English :
A varied and dynamic route: wide tracks for easy overtaking, technical singles tracks, grassy paths offering breathtaking views of the Jura mountains, as well as forest tracks.
German :
Eine abwechslungsreiche und dynamische Streckenführung: breite Pisten, die das Überholen erleichtern, technisch anspruchsvolle Single Tracks, Graswege mit atemberaubender Aussicht auf die Juraberge sowie Waldwege.
Italiano :
Un percorso vario e dinamico: piste larghe per sorpassare facilmente, piste tecniche per single, sentieri erbosi che offrono una vista mozzafiato sulle montagne del Giura, nonché piste forestali.
Espanol :
Un recorrido variado y dinámico: pistas anchas para adelantar con facilidad, pistas individuales técnicas, caminos de hierba que ofrecen una vista impresionante de las montañas del Jura, así como pistas forestales.
L’événement Championnat de France Canitrail Nantua a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey