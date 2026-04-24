Indevillers

Championnat de France chiens de troupeau sur bovins

Hameau de Chauvilliers Indevillers Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

La finale du championnat de France des utilisateurs de chiens de troupeau sur bovins est un concours qui réunit les 21 meilleurs couples éleveurs chiens sélectionnés sur tous les territoires français pour se disputer le titre de champion de France .

Cette manifestation sera organisée en partenariat avec les JA du canton de Saint Hippolyte. Outre le concours, nous y ferons la promotion de notre agriculture et de notre région au travers la découverte de nos produits, mais aussi notre sens de l’accueil et notre convivialité. Repas du midi et repas du soir (avec concert). Buvette. Marché de producteurs locaux .

Hameau de Chauvilliers Indevillers 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 69 35 97 carine.moureaux79@gmail.com

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English : Championnat de France chiens de troupeau sur bovins

L’événement Championnat de France chiens de troupeau sur bovins Indevillers a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER