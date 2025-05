Championnat de France d’Athlétisme Masters – Saint-Renan, 20 juin 2025 10:00, Saint-Renan.

Finistère

Championnat de France d’Athlétisme Masters Saint-Renan Finistère

Début : 2025-06-20 10:00:00

fin : 2025-06-22 19:00:00

2025-06-20

Saint Renan et l’Iroise Athlétisme accueilleront plus de 1000 athlètes de 35 à 90 ans pour des épreuves

d’athlétisme (sprint, haies, ½ fond, sauts, lancers, marche, épreuves combinées, penta lancer). Les compétitions auront lieu sur 3 jours vendredi à partir de 10h, samedi et dimanche dès 9h, avec une clôture dimanche à 19h.

Entrée gratuite, restauration sur place. .

Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08

