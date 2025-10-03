Championnat de France d’attelage Saint-Lô
Championnat de France d'attelage Saint-Lô vendredi 3 octobre 2025.
Championnat de France d’attelage
437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Début : Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-05
2025-10-03
Rendez-vous du 03 au 05 octobre prochain au pôle hippique de Saint-Lô !
Vendredi, dédié au dressage, le samedi au marathon et le dimanche à la maniabilité.
Entrée libre restauration sur place .
437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 7 84 00 72 42
