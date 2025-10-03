Championnat de France d’attelage Saint-Lô

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô

Vendredi 2025-10-03

2025-10-05

2025-10-03

Rendez-vous du 03 au 05 octobre prochain au pôle hippique de Saint-Lô !

Vendredi, dédié au dressage, le samedi au marathon et le dimanche à la maniabilité.

Entrée libre restauration sur place .

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 7 84 00 72 42

