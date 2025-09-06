Championnat de France d’autocross et de sprintcars 2025 à Faleyras Circuit de Faleyras Faleyras

Championnat de France d’autocross et de sprintcars 2025 à Faleyras Circuit de Faleyras Faleyras samedi 6 septembre 2025.

Championnat de France d’autocross et de sprintcars 2025 à Faleyras

Circuit de Faleyras 6 Route de Marchand Faleyras Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-07

Le fabuleux Circuit de Faleyras accueille les 6 et 7 septembre 2025 le gratin des pilotes nationaux, pour toujours plus de spectacle. 250 pilotes sont attendus dans pas moins de 6 catégories, allant du kart monoplace à la voiture équipée d’un V6 de plus de 400 cv. .

Circuit de Faleyras 6 Route de Marchand Faleyras 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@circuitdefaleyras.com

English : Auto cross de Faleyras

German : Championnat de France d’autocross et de sprintcars 2025 à Faleyras

Italiano :

Espanol : Auto cross de Faleyras

L’événement Championnat de France d’autocross et de sprintcars 2025 à Faleyras Faleyras a été mis à jour le 2025-08-23 par OT de l’Entre-deux-Mers