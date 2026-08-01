Championnat de France de bûcheronnage sportif Sainte-Croix-aux-Mines

Informations pratiques

Sainte-Croix-aux-Mines

Championnat de France de bûcheronnage sportif

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Concours amateurs, Championnat de France FNSMR, marché artisanal, démonstrations et spectacle de feu samedi soir.

Le parc ouvrira ses portes le samedi 23 août à 11h (côté rue de la Gare) pour un week-end riche en animations autour des disciplines forestières et de la convivialité.

Au programme du samedi

13h concours amateur par équipes (petite scie double, hache horizontale, grimper de mât, tronçonneuse MS661).

18h Championnat de France FNSMR moins de 18 ans.

20h30 1h fête de la bière et soirée animée par un DJ.

21h30 spectacle de feu organisé par Nickel.

Le dimanche, le parc ouvrira à 10h avec le Championnat de France FNSMR (catégories masculines et féminines) de 11h à 19h. Tout au long de la journée, le public pourra profiter

d’un marché artisanal,

de démonstrations d’élagage avec le groupe Holtzinger,

de présentations de matériel forestier (AMR),

de la participation du Lycée Polyvalent Louise Weiss et du Lycée Agricole et Forestier de Mirecourt,

ainsi que de sculptures sur bois.

Une restauration sera proposée dès 12h.

Parkings à proximité salle des fêtes, rue de la Gare et rue Maurice Burrus.

Entrée payante 2 € pour les deux jours (forfait unique avec remise d’un bracelet).

Cet événement, organisé par l’association Lumberjack, allie sport, tradition et festivités pour deux jours d’animations à vivre en famille ou entre amis. .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 75 23 07

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English :

Amateur competition, FNSMR French Championship, craft market, demonstrations and fireworks show on Saturday evening.

L’événement Championnat de France de bûcheronnage sportif Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme du Val d’Argent