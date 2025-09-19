Championnat de France de Buggys radio-commandés 1/8 Viglain

Championnat de France de Buggys radio-commandés 1/8 Viglain vendredi 19 septembre 2025.

Championnat de France de Buggys radio-commandés 1/8

Circuit Philippe GORET, derrière la salle polyvalente Viglain Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Le CAV organise la derniere manche de CF 2025 avec l’ensemble des categories

– Une presque BIG Race CF Nat CF Elite CF +40.

* Essais le vendredi | Qualifs et remontees samedi | Fin des remontees et finales dimanche.

Les inscriptions jusqu’au 12 septembre minuit.

Possibilite de camper ou venir en camping car (électricité dispo en dehors des heures de courses) douche a disposition. .

Circuit Philippe GORET, derrière la salle polyvalente Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire caviglain@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Championnat de France de Buggys radio-commandés 1/8 Viglain a été mis à jour le 2025-09-07 par OT SULLY-SUR-LOIRE