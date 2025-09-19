Championnat de France de Buggys radio-commandés 1/8 Viglain
Circuit Philippe GORET, derrière la salle polyvalente Viglain Loiret
Début : Dimanche 2025-09-19 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-19
Le CAV organise la derniere manche de CF 2025 avec l’ensemble des categories
– Une presque BIG Race CF Nat CF Elite CF +40.
* Essais le vendredi | Qualifs et remontees samedi | Fin des remontees et finales dimanche.
Les inscriptions jusqu’au 12 septembre minuit.
Possibilite de camper ou venir en camping car (électricité dispo en dehors des heures de courses) douche a disposition. .
Circuit Philippe GORET, derrière la salle polyvalente Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire caviglain@gmail.com
