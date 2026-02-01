Championnat de France de chiens truffiers sur carré Obernai
Championnat de France de chiens truffiers sur carré Obernai samedi 7 février 2026.
Championnat de France de chiens truffiers sur carré
Lieu dit im Thal Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 16:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Championnat de recherche de truffes avec 31 chiens sélectionnés sur toute la France . Toutes races confondues . Le championnat se déroulera sur toute la journée de 10h à 16h30, avec une pause à midi.
Championnat de recherche de truffes avec 31 chiens sélectionnés sur toute la France .
Toutes races confondues . Le championnat se déroulera sur toute la journée de 10h à 16h30, avec une pause à midi.
Ouvert à tous sur réservation avec paiement à l’adresse suivante Felix Muriel 2 rue du cerisier 67140 Gertwiller. .
Lieu dit im Thal Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est comete.glen@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Truffle hunting championship with 31 dogs selected from all over France. All breeds included. The championship will run all day from 10 a.m. to 4.30 p.m., with a break at lunchtime.
L’événement Championnat de France de chiens truffiers sur carré Obernai a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme d’Obernai