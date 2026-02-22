Championnat de France de Course à Pied Sapeurs-Pompiers Circuit Paul Armagnac Nogaro

Championnat de France de Course à Pied Sapeurs-Pompiers

Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro Gers

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

En 2026, le circuit accueille le Championnat de France de Course à Pied Sapeurs-Pompiers (anciennement Cross National ) organisé par le SDIS 32 avec l’union régionale des sapeurs-pompiers de Midi-Pyrénées, les SDIS et les unions départementales

Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 42 54 12 00

English :

In 2026, the circuit will host the French Firefighters Running Championship (formerly known as the Cross National ) organized by SDIS 32 with the Midi-Pyrénées regional firefighters union, the SDIS and the departmental unions

L’événement Championnat de France de Course à Pied Sapeurs-Pompiers Nogaro a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan