Championnat de France de Course à Pied Sapeurs-Pompiers Circuit Paul Armagnac Nogaro
Championnat de France de Course à Pied Sapeurs-Pompiers Circuit Paul Armagnac Nogaro samedi 14 mars 2026.
Championnat de France de Course à Pied Sapeurs-Pompiers
Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
En 2026, le circuit accueille le Championnat de France de Course à Pied Sapeurs-Pompiers (anciennement Cross National ) organisé par le SDIS 32 avec l’union régionale des sapeurs-pompiers de Midi-Pyrénées, les SDIS et les unions départementales
.
Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 42 54 12 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In 2026, the circuit will host the French Firefighters Running Championship (formerly known as the Cross National ) organized by SDIS 32 with the Midi-Pyrénées regional firefighters union, the SDIS and the departmental unions
L’événement Championnat de France de Course à Pied Sapeurs-Pompiers Nogaro a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan