Championnat de France de Cross country Kerampuilh Carhaix-Plouguer
Championnat de France de Cross country Kerampuilh Carhaix-Plouguer vendredi 6 mars 2026.
Championnat de France de Cross country
Kerampuilh Breizh Park Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-06
En 2023, le Championnat de France de cross country s’était déroulé pour la première fois sur la plaine de Kerampuilh à Carhaix devant 30 000 spectateurs. Les athlètes vous donnent de nouveau rendez-vous en mars 2026 pour cette grande compétition sportive. .
Kerampuilh Breizh Park Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne
English :
L’événement Championnat de France de Cross country Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-12-01 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée