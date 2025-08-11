Championnat de France de Cross country Kerampuilh Carhaix-Plouguer

Championnat de France de Cross country

Kerampuilh Breizh Park Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

En 2023, le Championnat de France de cross country s’était déroulé pour la première fois sur la plaine de Kerampuilh à Carhaix devant 30 000 spectateurs. Les athlètes vous donnent de nouveau rendez-vous en mars 2026 pour cette grande compétition sportive. .

