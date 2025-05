Championnat de France de débardage à cheval – La Petite-Pierre, 7 juin 2025 10:00, La Petite-Pierre.

Bas-Rhin

Championnat de France de débardage à cheval Rue du capitaine compagnon La Petite-Pierre Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

Venez admirer le championnat de France de débardage à cheval à La Petite Pierre parcours de débardage, épreuve de force, épreuves en simple et en paire..Démonstrations, restauration, buvette sur place

Venez admirer le championnat de France de débardage à cheval à La Petite Pierre fête de la forêt

Parcours de débardage, épreuve de force, épreuves en simple et en paire…

Démonstrations, restauration, buvette sur place 0 .

Rue du capitaine compagnon

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 26 04 33

English :

Come and admire the French horse-drawn skidding championship in La Petite Pierre: skidding course, test of strength, single and paired events… Demonstrations, food and refreshments on site

German :

Kommen Sie und bewundern Sie die französische Meisterschaft im Holzrücken zu Pferd in La Petite Pierre: Rückeparcours, Kraftprobe, Prüfungen im Einzel und im Paar…Vorführungen, Verpflegung, Getränkestand vor Ort

Italiano :

Venite ad ammirare il campionato francese di tronchi trainati da cavalli a La Petite Pierre: percorso di tronchi, prova di forza, eventi singoli e in coppia… Dimostrazioni, catering, rinfreschi in loco

Espanol :

Venga a admirar el campeonato francés de tala a caballo en La Petite Pierre: recorrido de tala, prueba de fuerza, pruebas individuales y por parejas… Demostraciones, catering, refrescos in situ

