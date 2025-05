Championnat de France de fléchettes – Saumur, 2 juin 2025 07:00, Saumur.

Maine-et-Loire

Championnat de France de fléchettes Avenue du Breil Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-02

Pour la septième fois, le parc des expositions de Saumur accueille la plus grande compétition nationale de fléchettes électroniques. Un évènement qui ne cesse de prendre de l’ampleur, année après année.

.

Avenue du Breil

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@phoenixfrancecompetition.fr

English :

For the seventh time, the Parc des Expositions in Saumur hosts the largest national electronic darts competition. An event that continues to grow year after year.

German :

Zum siebten Mal findet auf dem Messegelände in Saumur der größte nationale Wettbewerb im elektronischen Dartspiel statt. Eine Veranstaltung, die Jahr für Jahr immer größer wird.

Italiano :

Per la settima volta, il centro espositivo di Saumur ospita la più grande competizione nazionale di freccette elettroniche. Un evento che continua a crescere anno dopo anno.

Espanol :

Por séptima vez, el recinto ferial de Saumur acoge la mayor competición nacional de dardos electrónicos. Un evento que sigue creciendo año tras año.

L’événement Championnat de France de fléchettes Saumur a été mis à jour le 2025-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME