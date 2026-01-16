Championnat de France de fondues savoyardes 2ème édition Salle des fêtes Perrignier

Championnat de France de fondues savoyardes 2ème édition

Salle des fêtes 449 Route de Thonon Perrignier Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 19:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le Championnat de France de Fondues Savoyardes est de retour pour une seconde édition, venez défendre votre recette ! Au programme de la journée championnat, animations, marché artisanal et service fondue non-stop.

.

Salle des fêtes 449 Route de Thonon Perrignier 74550 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 72 64 57 accueil@destination-leman.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de France de fondues savoyardes 2nd edition

The Championnat de France de Fondues Savoyardes is back for a second edition, so come and defend your recipe! On the program for the day: championship, entertainment, craft market and non-stop fondue service.

L’événement Championnat de France de fondues savoyardes 2ème édition Perrignier a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme intercommunal Destination Léman