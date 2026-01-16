Championnat de France de fondues savoyardes 2ème édition Salle des fêtes Perrignier
Salle des fêtes 449 Route de Thonon Perrignier Haute-Savoie
Le Championnat de France de Fondues Savoyardes est de retour pour une seconde édition, venez défendre votre recette ! Au programme de la journée championnat, animations, marché artisanal et service fondue non-stop.
Salle des fêtes 449 Route de Thonon Perrignier 74550 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 72 64 57 accueil@destination-leman.com
English : Championnat de France de fondues savoyardes 2nd edition
The Championnat de France de Fondues Savoyardes is back for a second edition, so come and defend your recipe! On the program for the day: championship, entertainment, craft market and non-stop fondue service.
