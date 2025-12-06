Championnat de France de foot fauteuil (D4) Route de Seillon Bourg-en-Bresse
Championnat de France de foot fauteuil (D4) Route de Seillon Bourg-en-Bresse samedi 6 décembre 2025.
Championnat de France de foot fauteuil (D4)
Route de Seillon Gymnase des Vennes Bourg-en-Bresse Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 13:30:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Foot fauteuil (handisport) Venez encourager la jeune équipe 2 de Bresse handisport pour sa première participation au championnat de division 4.
Route de Seillon Gymnase des Vennes Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 56 13 50 ffpb.ain@gmail.com
English :
Wheelchair soccer (handisport) Come and cheer on the young Bresse handisport team 2 as they take part in their first Division 4 championship.
German :
Rollstuhlfußball (Behindertensport) Kommen Sie und feuern Sie die junge 2. Mannschaft von Bresse Handisport bei ihrer ersten Teilnahme an der Meisterschaft der Division 4 an.
Italiano :
Calcio in carrozzina (handisport) Venite a fare il tifo per la giovane squadra handisport 2 di Bresse che partecipa al suo primo campionato di quarta divisione.
Espanol :
Fútbol en silla de ruedas (handisport) Venga a animar al joven equipo 2 de handisport de Bresse, que participa en su primer campeonato de la División 4.
