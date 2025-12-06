Championnat de France de foot fauteuil (D4) Route de Seillon Bourg-en-Bresse

Championnat de France de foot fauteuil (D4)

Route de Seillon Gymnase des Vennes Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Foot fauteuil (handisport) Venez encourager la jeune équipe 2 de Bresse handisport pour sa première participation au championnat de division 4.

.

Route de Seillon Gymnase des Vennes Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 56 13 50 ffpb.ain@gmail.com

English :

Wheelchair soccer (handisport) Come and cheer on the young Bresse handisport team 2 as they take part in their first Division 4 championship.

German :

Rollstuhlfußball (Behindertensport) Kommen Sie und feuern Sie die junge 2. Mannschaft von Bresse Handisport bei ihrer ersten Teilnahme an der Meisterschaft der Division 4 an.

Italiano :

Calcio in carrozzina (handisport) Venite a fare il tifo per la giovane squadra handisport 2 di Bresse che partecipa al suo primo campionato di quarta divisione.

Espanol :

Fútbol en silla de ruedas (handisport) Venga a animar al joven equipo 2 de handisport de Bresse, que participa en su primer campeonato de la División 4.

L’événement Championnat de France de foot fauteuil (D4) Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2025-10-31 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme