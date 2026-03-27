Championnat de France de foot fauteuil de seconde division (D2) Rue Bièvre Bourg-en-Bresse

Championnat de France de foot fauteuil de seconde division (D2)

Rue Bièvre Gymnase des Sardières Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 11:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Venez nombreux encourager une équipe de haut niveau unique dans l’Ain !

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Rue Bièvre Gymnase des Sardières Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 56 13 50 olivier.soupe@gmail.com

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English :

Come and cheer on a top-class team that is unique in the Ain region!

L’événement Championnat de France de foot fauteuil de seconde division (D2) Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2026-03-27 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme