Championnat de France de foot fauteuil de seconde division (D2) Rue Bièvre Bourg-en-Bresse

Championnat de France de foot fauteuil de seconde division (D2) Rue Bièvre Bourg-en-Bresse samedi 2 mai 2026.

Championnat de France de foot fauteuil de seconde division (D2)

Rue Bièvre Gymnase des Sardières Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 11:00:00

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03

Venez nombreux encourager une équipe de haut niveau unique dans l’Ain !
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Rue Bièvre Gymnase des Sardières Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 56 13 50  olivier.soupe@gmail.com

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English :

Come and cheer on a top-class team that is unique in the Ain region!

L’événement Championnat de France de foot fauteuil de seconde division (D2) Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2026-03-27 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme

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