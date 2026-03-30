Championnat de France de football fauteuil Salle Patrick Janicot Couzeix

Championnat de France de football fauteuil

Salle Patrick Janicot 5 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez assister à plusieurs matchs du championnat de France de football fauteuil, division 4, opposant les Grizzlys 2 à Nantes 3 !

Trois matchs se succèderont au cours de la journée, le match allé à 13H, le match retour à 15H et le match exhibition à 16h, avec les deux équipes des Grizzlys.

Buvette sur place, entrée libre et tombola pour tenter de remporter de beaux lots. .

Salle Patrick Janicot 5 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Championnat de France de football fauteuil Couzeix a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole