Championnat de France de football fauteuil Salle Patrick Janicot Couzeix
Championnat de France de football fauteuil Salle Patrick Janicot Couzeix samedi 4 avril 2026.
Championnat de France de football fauteuil
Salle Patrick Janicot 5 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez assister à plusieurs matchs du championnat de France de football fauteuil, division 4, opposant les Grizzlys 2 à Nantes 3 !
Trois matchs se succèderont au cours de la journée, le match allé à 13H, le match retour à 15H et le match exhibition à 16h, avec les deux équipes des Grizzlys.
Buvette sur place, entrée libre et tombola pour tenter de remporter de beaux lots. .
Salle Patrick Janicot 5 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Championnat de France de football fauteuil Couzeix a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole
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