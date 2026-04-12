Algrange

Championnat de France de Hand Fauteuil

Rue Jean Burger Algrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez assister à une journée sportive intense et inspirante à l’occasion du Championnat de France de hand fauteuil. Cette rencontre rassemblera plusieurs équipes venues de différents territoires pour offrir un spectacle dynamique, engagé et accessible à tous. Entre performance, esprit d’équipe et dépassement de soi, cet événement met à l’honneur une discipline spectaculaire et inclusive. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le hand fauteuil dans une ambiance conviviale et passionnée.

Équipes Forbach, Sélestat, Gérardmer, Dudelange (Équipe Comité 57), Épinal

Accès libre, sans réservation.Tout public

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Rue Jean Burger Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 83 18 87 87 contact@grandesthandball.fr

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English :

Come and enjoy an intense and inspiring day of sport at the French Wheelchair Handball Championship. The event will bring together teams from different regions to offer a dynamic, committed spectacle accessible to all. With its blend of performance, team spirit and self-improvement, this event will showcase a spectacular and inclusive discipline. A great opportunity to discover or rediscover wheelchair handball in a friendly, passionate atmosphere.

Teams Forbach, Sélestat, Gérardmer, Dudelange (Team Comité 57), Épinal

Free access, no reservation required.

L’événement Championnat de France de Hand Fauteuil Algrange a été mis à jour le 2026-04-08 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME