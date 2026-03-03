CHAMPIONNAT DE FRANCE DE KAYAK-POLO

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Le club organise son 1er championnat de France

Parc Germaine Le Goff

Restauration sur place .

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 88 49 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The club organizes its 1st French championship

L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE DE KAYAK-POLO Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-03-01 par Pays Erdre Canal Forêt