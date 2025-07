Championnat de France de l’Avenir Cyclisme sur piste Vélodrome de Bretagne Loudéac

Championnat de France de l’Avenir Cyclisme sur piste Vélodrome de Bretagne Loudéac mercredi 29 octobre 2025.

Championnat de France de l’Avenir Cyclisme sur piste

Vélodrome de Bretagne Rue des Livaudières Loudéac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29

fin : 2025-11-02

2025-10-29

Le compte à rebours a commencé ! Dans quelques jours, le Vélodrome de Bretagne à Loudéac accueillera les étoiles montantes du cyclisme français pour les Championnats de France Piste de l’Avenir.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable ! Réservez dès aujourd’hui vos places et choisissez le Pass qui vous convient

• Pass Semaine (mercredi à dimanche) Vivez l’intégralité de la compétition et ne ratez aucune épreuve !

• Pass Week-end (vendredi à dimanche) Profitez des moments forts du week-end avec les finales les plus palpitantes.

• Pass Journée Sélectionnez le(s) jour(s) qui vous intéresse(nt) et venez assister aux courses de votre choix.

Que vous souhaitiez encourager les coureurs bretons ou admirer les talents venus des quatre coins de la France, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable.

Et n’oubliez pas, l’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans ! .

Vélodrome de Bretagne Rue des Livaudières Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne

