Championnat de France de mus Barcus vendredi 12 décembre 2025.
Chez Pitxe Barcus Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Les premières parties pour le championnat de France de mus se déroulent à Barcus.
Vous aimez jouer aux cartes et le mus n’a plus aucun secret pour vous ? Alors, n’hésitez pas à vous inscrire. La compétition est ouverte à tous. Buvette et restauration sur place. Sur inscription avant le 1er décembre. .
Chez Pitxe Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 64 66 47
