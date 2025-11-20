Championnat de France de mus

Chez Pitxe Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Les premières parties pour le championnat de France de mus se déroulent à Barcus.

Vous aimez jouer aux cartes et le mus n’a plus aucun secret pour vous ? Alors, n’hésitez pas à vous inscrire. La compétition est ouverte à tous. Buvette et restauration sur place. Sur inscription avant le 1er décembre. .

Chez Pitxe Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 64 66 47

English : Championnat de France de mus

German : Championnat de France de mus

Italiano :

Espanol : Championnat de France de mus

L’événement Championnat de France de mus Barcus a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Pays Basque