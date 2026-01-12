Championnat de France de natation Relais Masters

Rue Gaston Bachelard Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

C’est une chance unique pour Saint-Quentin Natation et pour notre ville d’accueillir les Championnats de France Relais Masters.

Les meilleurs clubs et nageurs français seront réunis pour un week-end rare, intense et spectaculaire.

Rendez-vous samedi 31 janvier 2026 à partir de 13h30 et dimanche 1er février 2026 à partir de 13h à la piscine Jean Bouin à Saint-Quentin.

Venez vivre cet événement d’exception et soutenir la natation Saint Quentinoise et nationale au plus haut niveau.

Pour les nageurs, partagez ce poste , renseignez vos coéquipiers, inscrivez vous.

Nous espérons vous voir très nombreux pour partager ce moment historique pour notre club !

Rue Gaston Bachelard Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 46 48 55 99 macarez.kevin@gmail.com

English :

This is a unique opportunity for Saint-Quentin Natation and our town to host the French Masters Relay Championships.

The best clubs and swimmers in France will come together for a rare, intense and spectacular weekend.

See you on Saturday January 31, 2026 from 1:30 pm and on Sunday February 1, 2026 from 1 pm at the Jean Bouin swimming pool in Saint-Quentin.

Come and experience this exceptional event and support Saint-Quentin and national swimming at the highest level.

For swimmers, share this post, inform your teammates, register.

We hope to see many of you there to share this historic moment for our club!

L’événement Championnat de France de natation Relais Masters Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-09 par OT du Saint-Quentinois