Championnat de France de Para Natation adaptée – Stade Nautique Alain Chateigner Saint-Raphaël 19 juin 2025 07:00

Var

Championnat de France de Para Natation adaptée Stade Nautique Alain Chateigner Avenue de l’Europe Saint-Raphaël Var

Début : 2025-06-19

fin : 2025-06-22

2025-06-19

Le stade Nautique Alain Chateigner accueil les championnats de France de Para Natation adaptée du 19 au 22 juin. Venez encourager nos champions !

Stade Nautique Alain Chateigner Avenue de l’Europe

Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 52 18 96 stadenautique@ville-saintraphael.fr

English :

The Stade Nautique Alain Chateigner will be hosting the French Para Swimming Championships from June 19 to 22. Come and support our champions!

German :

Im Stade Nautique Alain Chateigner finden vom 19. bis 22. Juni die französischen Meisterschaften im angepassten Para-Schwimmen statt. Kommen Sie und feuern Sie unsere Champions an!

Italiano :

Lo stadio degli sport acquatici Alain Chateigner ospiterà i campionati francesi di nuoto paralimpico dal 19 al 22 giugno. Venite a fare il tifo per i nostri campioni!

Espanol :

El estadio náutico Alain Chateigner acogerá del 19 al 22 de junio los campeonatos de Francia de natación paralela. ¡Venga a animar a nuestros campeones!

