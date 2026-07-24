Informations pratiques

Saint-Yan

Championnat de France de Parachutisme Ascensionnel 2026

Lieu dit La Plaine Saint-Yan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-22

La Fédération Française de Parachutisme a désigné le Para Club de Saint Yan organisateur du Championnat de France 2026 du 22 au 25 octobre 2026.

Compétition Nationale de référence les titres de Champion et Championne de France y seront décernés au terme de 4 jours de vols en Précision d’atterrissage pour de nombreux athlètes venus de toute la France et quelques étrangers. .

Lieu dit La Plaine Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 49 84 13 lebaroudeur@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de France de Parachutisme Ascensionnel 2026

L’événement Championnat de France de Parachutisme Ascensionnel 2026 Saint-Yan a été mis à jour le 2026-07-24 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III