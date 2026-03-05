Championnat de France de paraski nordique Praz de Lys Taninges
Championnat de France de paraski nordique Praz de Lys Taninges samedi 21 mars 2026.
Championnat de France de paraski nordique
Praz de Lys La Savolière Taninges Haute-Savoie
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-23
2026-03-21
Retrouvez nos compétiteurs sur des épreuves de biathlon et de ski de fond lors de ces championnats de France handisport. Un rendez-vous national réunissant l’élite française des disciplines paralympiques.
Praz de Lys La Savolière Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 25 05 accueil@prazdelys-sommand.com
Meet our competitors in biathlon and cross-country skiing events at the French Handisport Championships. A national event bringing together the French elite in Paralympic disciplines.
