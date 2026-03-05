Championnat de France de paraski nordique Praz de Lys Taninges

Championnat de France de paraski nordique

Praz de Lys La Savolière Taninges Haute-Savoie

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-23

2026-03-21

Retrouvez nos compétiteurs sur des épreuves de biathlon et de ski de fond lors de ces championnats de France handisport. Un rendez-vous national réunissant l’élite française des disciplines paralympiques.

Praz de Lys La Savolière Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 25 05 accueil@prazdelys-sommand.com

Meet our competitors in biathlon and cross-country skiing events at the French Handisport Championships. A national event bringing together the French elite in Paralympic disciplines.

