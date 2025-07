Championnat de France de parcours de chasse Falaise

Championnat de France de parcours de chasse Falaise vendredi 1 août 2025.

Championnat de France de parcours de chasse

Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-01

Championnat du 1er au 3 août et entrainements les 30 et 31 Juillet.

3€ les 8 plateaux -Pull Shoot

Ouvert au public, entrée gratuite

Buvette et restauration sur place

Championnat du 1er au 3 août et entrainements les 30 et 31 Juillet.

3€ les 8 plateaux -Pull Shoot

Ouvert au public, entrée gratuite

Buvette et restauration sur place .

Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 16 38 18 45

English : Championnat de France de parcours de chasse

Championship from August 1 to 3 and training sessions on July 30 and 31.

3? for 8 sets -Pull Shoot

Open to the public, free entry

Refreshment bar and on-site catering

German : Championnat de France de parcours de chasse

Meisterschaften vom 1. bis 3. August und Training am 30. und 31. Juli.

3? für alle 8 Bretter -Pull Shoot

Für die Öffentlichkeit zugänglich, Eintritt frei

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Campionato dall’1 al 3 agosto e allenamenti il 30 e 31 luglio.

3? per 8 tavole Tiro a segno

Aperto al pubblico, ingresso gratuito

Ristoro e ristorazione in loco

Espanol :

Campeonato del 1 al 3 de agosto y sesiones de entrenamiento los días 30 y 31 de julio.

3? para 8 tablas -Pull Shoot

Abierto al público, entrada gratuita

Restauración y catering in situ

L’événement Championnat de France de parcours de chasse Falaise a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Falaise Suisse Normande