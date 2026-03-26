Championnat de France de Parkour

Avenue du Maréchal-Juin Bourges Cher

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le Vélodrome du CREPS de Bourges accueille le Championnat de France de Parkour, réunissant les meilleurs traceurs et traceuses de l’Hexagone pour une compétition spectaculaire mêlant vitesse, technique et créativité.

Dans un cadre urbain et dynamique, le public pourra assister à des épreuves impressionnantes et découvrir cette discipline en plein essor. Un village partenaire animé proposera également des initiations, démonstrations, stands et rencontres pour une immersion complète dans l’univers du parkour. Un rendez-vous sportif et festif accessible à tous. 8 .

Avenue du Maréchal-Juin Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 13 86 08 44 communication@crgym.onmicrosoft.com

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English :

The Vélodrome at CREPS Bourges hosts the French Parkour Championships, bringing together the best male and female tracers in France for a spectacular competition combining speed, technique and creativity.

L’événement Championnat de France de Parkour Bourges a été mis à jour le 2026-03-23 par OT BOURGES