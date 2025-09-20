Championnat de France de pilotage de précision La Sauzaie Saint-Agnant

Championnat de France de pilotage de précision La Sauzaie Saint-Agnant samedi 20 septembre 2025.

Championnat de France de pilotage de précision

La Sauzaie Aéroport de Rochefort Charente-Maritime Saint-Agnant Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

Compétition nationale organisée par la Fédération Française Aéronautique de pilotage de précision rassemblant une quarantaine de participants venant de toute la France.

La Sauzaie Aéroport de Rochefort Charente-Maritime Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 44 29 92 00 contact@ff-aero.fr

English : French Precision Flying Championship

National competition organised by the French Aeronautical Federation for precision flying, bringing together around forty participants from all over France.

German : Französische Meisterschaft im Präzisionsfliegen

Nationaler Wettbewerb, organisiert vom französischen Verband für Präzisionsflug (Fédération Française Aéronautique de pilotage de précision), an dem rund vierzig Teilnehmer aus ganz Frankreich teilnehmen.

Italiano :

Gara nazionale organizzata dalla Fédération Française Aéronautique per il pilotaggio di precisione, che riunisce una quarantina di partecipanti provenienti da tutta la Francia.

Espanol :

Competición nacional organizada por la Fédération Française Aéronautique de pilotaje de precisión, que reúne a unos cuarenta participantes de toda Francia.

