Championnat de France de quilles de 9 Renung

Championnat de France de quilles de 9

Quiller Renung Landes

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-29

2025-11-17

TIR DE QUALIFICATION

Championnat de France DES QUILLES DE 9 à RENUNG

DU 17 AU 29 NOVEMBRE 2025 Excepté le dimanche 23 novembre

Repas disponible tous les soirs. Sauf le dimanche

Le samedi, midi uniquement. RÉSERVATION: 06.08.03.87.85

Assiette composée, Vol au vent et frites, Fromage, Crêpes, Café, Digestif gersois

15€ Vin compris .

Quiller Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 03 87 85

