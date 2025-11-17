Championnat de France de quilles de 9 Renung
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-29
2025-11-17
TIR DE QUALIFICATION
Championnat de France DES QUILLES DE 9 à RENUNG
DU 17 AU 29 NOVEMBRE 2025 Excepté le dimanche 23 novembre
Repas disponible tous les soirs. Sauf le dimanche
Le samedi, midi uniquement. RÉSERVATION: 06.08.03.87.85
Assiette composée, Vol au vent et frites, Fromage, Crêpes, Café, Digestif gersois
15€ Vin compris .
Quiller Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 03 87 85
