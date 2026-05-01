Championnat de France de rallycross 2026 Circuit de Faleyras Faleyras

Faleyras

Championnat de France de rallycross 2026

Circuit de Faleyras 7 Bois de Marchand Faleyras Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Le Circuit de Faleyras accueille la 2ème manche du Championnat de France de Rallycross, avec le gratin des pilotes nationaux, pour toujours plus de spectacle. Une centaine de pilotes sont attendus pour concourir sur l’un des plus beaux circuits de France selon les spectateurs, et l’un des plus techniques selon les pilotes. Ils s’affronteront dans pas moins de 5 catégories, allant de la twingo RX 133v, aux supercars de 600cv, déroulant le 0 à 100km/h en moins de 2,5 secondes. Vous aurez droit à des départs foudroyants, des courses courtes et passionnantes et toujours pleins de rebondissements. Billetterie en ligne. .

Circuit de Faleyras 7 Bois de Marchand Faleyras 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 77 01 63 contact@circuitdefaleyras.com

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English : Championnat de France de rallycross 2026

L’événement Championnat de France de rallycross 2026 Faleyras a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers