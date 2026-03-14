Championnat de France de Rallye

Chapelon Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Championnat de France de Rallye

20ème édition. Rallye Terres du Gâtinais- Championnat de France. 4 spéciales 150km .

Chapelon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 1 44 30 24 00

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English :

French Rally Championship

L’événement Championnat de France de Rallye Chapelon a été mis à jour le 2026-03-11 par OT GATINAIS SUD