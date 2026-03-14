Championnat de France de Rallye Chapelon
Championnat de France de Rallye Chapelon vendredi 24 avril 2026.
Championnat de France de Rallye
Chapelon Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Championnat de France de Rallye
20ème édition. Rallye Terres du Gâtinais- Championnat de France. 4 spéciales 150km .
Chapelon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 1 44 30 24 00
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English :
French Rally Championship
L’événement Championnat de France de Rallye Chapelon a été mis à jour le 2026-03-11 par OT GATINAIS SUD