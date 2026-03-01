Championnat de France de rame Traverse Lucien Toulmond Martigues

Championnat de France de rame

Dimanche 29 mars 2026 de 8h30 à 16h. Traverse Lucien Toulmond La Pointe San Crist de l’Île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Engagé chaque année dans des compétitions nationales, les Rameurs Vénitiens de Martigues sont plusieurs fois titrés.

Encouragez les équipages sang et or, depuis la Pointe San Crist de l’île.

Aou Aou Aou !Familles

L’origine de la rame traditionnelle remonte à l’époque où les pêcheurs, une fois le travail accompli organisaient des courses pour rentrer au port afin d’y vendre le fruit de leur pêche. La rame traditionnelle se pratique sur des embarcations de 600 kg pour 7m20 de longueur avec 6 rameurs et un barreur. .

Traverse Lucien Toulmond La Pointe San Crist de l’Île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 36 93 42 83 rameursvenitiens@hotmail.fr

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English :

Engaged each year in national competitions, the Rameurs Vénitiens de Martigues have won several titles.

Cheer on the sang et or crews, from the Pointe San Crist on the island.

Aou Aou Aou !

L’événement Championnat de France de rame Martigues a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Martigues