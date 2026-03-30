Championnat de France de roller derby (Nationale 2) Halle Chaban Delmas Valence
Championnat de France de roller derby (Nationale 2) Halle Chaban Delmas Valence samedi 25 avril 2026.
Championnat de France de roller derby (Nationale 2)
Halle Chaban Delmas Avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Le club de roller derby de Valence, les Red Valentines Revenge (RVR), accueille le championnat de France de Nationale 2. L’équipe des Revenge jouera à domicile et accueillera Aubenas, Montpellier, Marseille, Aix-en-Provence et Toulon.
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Halle Chaban Delmas Avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 77 40 rollervalence@gmail.com
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English :
Valence?s roller derby club, the Red Valentines Revenge (RVR), hosts the French National 2 championship. The Revenge team will be playing at home against Aubenas, Montpellier, Marseille, Aix-en-Provence and Toulon.
L’événement Championnat de France de roller derby (Nationale 2) Valence a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme
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