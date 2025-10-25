Championnat de France de sculpture sur glace Yssingeaux

La magie de la glace s’invite place de la Victoire ! Venez découvrir et encourager une vingtaine de sculpteurs, professionnels et amateurs, qui rivaliseront de créativité autour du thème l’univers des Mangas .

place de la Victoire Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The magic of ice invites itself to Place de la Victoire! Come and discover and cheer on some twenty sculptors, both professional and amateur, who will compete in creativity around the theme of the world of Mangas .

German :

Die Magie des Eises ist auf der Place de la Victoire zu Gast! Entdecken und ermutigen Sie rund zwanzig Bildhauer, Profis und Amateure, die um das Thema Die Welt der Mangas in ihrer Kreativität wetteifern werden.

Italiano :

La magia del ghiaccio arriva in Place de la Victoire! Venite a scoprire e a fare il tifo per una ventina di scultori, professionisti e non, che si sfideranno a colpi di creatività sul tema Il mondo dei Mangas .

Espanol :

¡La magia del hielo llega a la Place de la Victoire! Venga a descubrir y animar a una veintena de escultores, profesionales y aficionados, que competirán entre sí en su creatividad en torno al tema el mundo de Mangas .

