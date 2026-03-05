Championnat de France de Ski joëring Les Hoches Ceillac

Championnat de France de Ski joëring

Les Hoches Face au parking Proxy Ceillac Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Les 7 et 8 mars 2026, le centre équestre de Ceillac accueille les Championnats de France de Ski-Joëring !

.

Les Hoches Face au parking Proxy Ceillac 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 72 93 60 arlene.buzet@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : French Ski Joëring Championship

Ceillac hosts the French Skijoring Championships. An opportunity to discover this incredible equine sport!

L’événement Championnat de France de Ski joëring Ceillac a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras