Championnat de France de Ski joëring Les Hoches Ceillac
Championnat de France de Ski joëring Les Hoches Ceillac samedi 7 mars 2026.
Championnat de France de Ski joëring
Les Hoches Face au parking Proxy Ceillac Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Les 7 et 8 mars 2026, le centre équestre de Ceillac accueille les Championnats de France de Ski-Joëring !
.
Les Hoches Face au parking Proxy Ceillac 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 72 93 60 arlene.buzet@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : French Ski Joëring Championship
Ceillac hosts the French Skijoring Championships. An opportunity to discover this incredible equine sport!
L’événement Championnat de France de Ski joëring Ceillac a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras