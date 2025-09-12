Championnat de France de Sport Boules Lyonaises ZAC des Laurons II Nyons

Championnat de France de Sport Boules Lyonaises

ZAC des Laurons II Centre régional de boule sportive & pétanque Nyons Drôme

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Championnat de France de Sport Boules Lyonnaises Vétérans et Finale Nationale des A.S. 3e / 4e divisions.

au Centre régional de boule sportive & pétanque.

ZAC des Laurons II Centre régional de boule sportive & pétanque Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 25 57 78 nyonspetanque@orange.fr

English :

Championnat de France de Sport Boules Lyonnaises Vétérans and Finale Nationale des A.S. 3e / 4e divisions.

at the Centre régional de boule sportive & pétanque.

German :

Französische Meisterschaft im Sport Boules Lyonnaises Veteranen und Nationales Finale der A.S. 3 / 4 Divisionen.

im Centre régional de boule sportif & pétanque.

Italiano :

Campionato francese veterani dello sport di bocce lionesi e finale nazionale per le divisioni A.S. 3ª / 4ª.

presso il Centro regionale di bocce sportive e pétanque.

Espanol :

Campeonato de Francia de Veteranos de Boules Sport Lyonnaises y Final Nacional para A.S. 3ª / 4ª divisiones.

en el Centre régional de boule sportive & pétanque.

