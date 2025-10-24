Championnat de France de surf Seignosse

Championnat de France de surf Seignosse vendredi 24 octobre 2025.

Championnat de France de surf

Seignosse Landes

Début : 2025-10-24

fin : 2025-11-02

2025-10-24

La 61e édition des championnats de France de surf se tiendra sur les spots des villes de Seignosse, Hossegor et Capbreton du 24 octobre au 2 novembre 2025.

Un rendez-vous incontournable qui rassemblera plus de 550 athlètes espoirs et Open dans 10 disciplines.

Un rendez-vous incontournable qui rassemblera plus de 550 athlètes espoirs et Open dans 10 disciplines shortboard, longboard, bodyboard, bodysurf, para surf, para surf adapté, kneeboard, skimboard, Sup Surfing et surf tandem.

Au-delà de la compétition, les championnats de France de surf sont une véritable fête ouverte à tous animations, initiations, village partenaires, rencontres avec les athlètes… Le public est invité à vivre une expérience unique, au cœur d’un territoire où la culture surf fait partie de l’ADN local.

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Championnat de France de surf

The 61st edition of the French Surfing Championships will be held on the spots of the towns of Seignosse, Hossegor and Capbreton from October 24 to November 2, 2025.

This not-to-be-missed event will bring together over 550 U23 and Open athletes in 10 disciplines.

German : Championnat de France de surf

Die 61. Französischen Surfmeisterschaften werden vom 24. Oktober bis zum 2. November 2025 an den Spots der Städte Seignosse, Hossegor und Capbreton stattfinden.

Ein unumgängliches Ereignis, an dem mehr als 550 Nachwuchs- und Open-Athleten in 10 Disziplinen teilnehmen werden.

Italiano :

La 61ª edizione dei Campionati francesi di surf si terrà sugli spot di Seignosse, Hossegor e Capbreton dal 24 ottobre al 2 novembre 2025.

Questo evento imperdibile riunirà più di 550 atleti U23 e Open in 10 discipline.

Espanol : Championnat de France de surf

La 61ª edición de los Campeonatos de Francia de Surf se celebrará en los spots de Seignosse, Hossegor y Capbreton del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Esta cita ineludible reunirá a más de 550 deportistas sub23 y Open en 10 disciplinas.

