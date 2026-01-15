Championnat de France de Tarot Pontarlier

Championnat de France de Tarot

Espace René Pourny et Salle des Capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-06

2026-04-02

Organisé par la Ville de Pontarlier, le Comité Régional de Franche-Comté et la Fédération Française de Tarot et le club local Les Atouts Maîtres .

Le Championnat de France de tarot revient pour une 33 e année consécutive à Pontarlier. Plus de 6 000 joueurs sont attendus, preuve que ce jeu est véritablement enraciné dans la culture locale et dans les loisirs de la population.

Comme chaque année, les 350 clubs nationaux ont été invités à participer à l’événement, qui conserve le record du plus grand nombre de participants des tournois de Tarot de toute la planète. En plus du Championnat de France, les amateurs sont également les bienvenus puisque des opens nationaux ouverts à tous les joueurs (y compris aux non-licenciés) y seront disputés. .

