Championnat de France de Tennis Interclubs Messieurs PRO A 2026 Villa Primrose Bordeaux

Championnat de France de Tennis Interclubs Messieurs PRO A 2026 22 – 29 novembre Villa Primrose Gironde

Entrée Libre // GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T10:00:00 – 2025-11-22T18:00:00

Fin : 2025-11-29T10:00:00 – 2025-11-29T18:00:00

À l’occasion des Championnat de France Interclubs Messieurs – PRO A 2026 (première division nationale opposant les meilleurs clubs de tennis français, avec des joueurs professionnels français et internationaux), l’équipe première masculine de la Villa Primrose accueillera trois rencontres à domicile :

Samedi 22 novembre à 10h : Villa Primrose vs TC LOON PLAGE

Villa Primrose vs TC LOON PLAGE Mercredi 26 novembre à 13h : Villa Primrose vs TC MARIGNANE

Villa Primrose vs TC MARIGNANE Samedi 29 novembre à 10h : Villa Primrose vs BLANC-MESNIL ST

Emmenée notamment par Richard Gasquet, Édouard Roger-Vasselin, Pierre-Hugues Herbert, Hugo Grenier et Mathias Bourgue, notre équipe, finaliste l’an dernier, vise à nouveau le titre de Champion de France PRO A cette saison.

L’entrée est gratuite pour l’ensemble des rencontres. Nous espérons vous accueillir nombreux à la Villa Primrose pour venir soutenir nos joueurs dans cette belle aventure sportive.

villaprimrose.com

Villa Primrose 81 rue Jules Ferry 33200 BORDEAUX Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.villaprimrose.com/ »}] [{« link »: « https://www.villaprimrose.com/ »}]

La Villa Primrose reçoit TC LOON PLAGE, TC MARIGNANE et BLANC-MESNIL ST pour les Interclubs PRO A 2026. Entrée gratuite. Venez soutenir Gasquet, Herbert, Roger-Vasselin et toute l’équipe vers le titre tennis championnat de France de tennis

Grégory LAPARRA ©VillaPrimrose