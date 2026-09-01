Championnat de France de tir 3D Amilly
samedi 19 septembre 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Championnat de France de tir 3D
Chemin des Mulets Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Championnat de France de tir 3D
La section des J3 Tir à l’arc organise le Championnat de France de tir 3D, une discipline spectaculaire et immersive, ouverte gratuitement au grand public.
Durant tout le week-end, les meilleures équipes mixtes et équipes de clubs de l’hexagone rivaliseront de précision, de concentration et de cohésion pour décrocher le titre suprême de Champions de France. .
Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire tiralarc.amilly@gmail.com
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English :
French 3D Archery Championship
L’événement Championnat de France de tir 3D Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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