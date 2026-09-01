Informations pratiques

Amilly

Championnat de France de tir 3D

Chemin des Mulets Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Championnat de France de tir 3D

La section des J3 Tir à l’arc organise le Championnat de France de tir 3D, une discipline spectaculaire et immersive, ouverte gratuitement au grand public.

Durant tout le week-end, les meilleures équipes mixtes et équipes de clubs de l’hexagone rivaliseront de précision, de concentration et de cohésion pour décrocher le titre suprême de Champions de France. .

Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire tiralarc.amilly@gmail.com

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English :

French 3D Archery Championship

L’événement Championnat de France de tir 3D Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS