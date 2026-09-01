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AGENDA · Amilly

Championnat de France de tir 3D Amilly

samedi 19 septembre 2026 · Amilly

Championnat de France de tir 3D Amilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Chemin des Mulets
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

Championnat de France de tir 3D

Chemin des Mulets Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Championnat de France de tir 3D
La section des J3 Tir à l’arc organise le Championnat de France de tir 3D, une discipline spectaculaire et immersive, ouverte gratuitement au grand public.
Durant tout le week-end, les meilleures équipes mixtes et équipes de clubs de l’hexagone rivaliseront de précision, de concentration et de cohésion pour décrocher le titre suprême de Champions de France.   .

Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire   tiralarc.amilly@gmail.com

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English :

French 3D Archery Championship

L’événement Championnat de France de tir 3D Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS

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