Championnat de France de Tir à l’Arc Centre sportif Georges Carpentier PARIS

5 mois que les archers tentent de se qualifier !! Ils y sont enfin, mais rien n’est encore gagné.

Les archers participeront d’abord à un tir de qualification (60 flèches) puis les meilleurs seront sélectionnés pour des duels en élimination directe. La concentration sera a son paroxysme. Venez encourager les meilleurs archers français en arc classique, arc à poulies et arc nu.

Retrouvez tous les renseignements sur : http://concours.compagniearcpantin.fr

Championnat de France de tir à l’arc 2026 ; Crédits : Camille Tonelli – @requin.pastel

Plus de 360 archers présents pour cette compétition nationale. Agés de 22 à 70 ans, ils viennent de toute la France pour décrocher le titre tant convoité.

Du vendredi 27 février 2026 au dimanche 01 mars 2026 :

dimanche

de 09h00 à 16h30

samedi

de 09h00 à 20h30

vendredi

de 13h00 à 19h30

gratuit

Entrée libre – 800 places assises

Tout public.

début : 2026-02-27T14:00:00+01:00

fin : 2026-03-01T17:30:00+01:00

Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna 75013 PARIS

http://concours.compagniearcpantin.fr https://www.facebook.com/CompagnieArcPantin/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CompagnieArcPantin/?locale=fr_FR



