CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TORBALL Merville

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TORBALL

COMPLEXE SPORTIF Merville Haute-Garonne

Le complexe sportif de Merville devient le terrain du Championnat de France de Torball, organisé avec l’association CSAVH Toulouse Torball.

Des équipes venues de tout le pays se retrouveront pour une journée de compétition intense autour de ce sport Paralympique. .

COMPLEXE SPORTIF Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

The Merville sports complex becomes the venue for the French Torball Championship, organized with the CSAVH Toulouse Torball association.

German :

Der Sportkomplex von Merville wird zum Schauplatz der französischen Torballmeisterschaft, die in Zusammenarbeit mit dem Verein CSAVH Toulouse Torball organisiert wird.

Italiano :

Il complesso sportivo di Merville sarà la sede del Campionato francese di torball, organizzato dall’associazione CSAVH Toulouse Torball.

Espanol :

El complejo deportivo de Merville será la sede del Campeonato de Francia de Torball, organizado por la asociación CSAVH Toulouse Torball.

