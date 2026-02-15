Championnat de France de Touch Rugby Qualifications mixtes Stade des Vennes Bourg-en-Bresse
Championnat de France de Touch Rugby Qualifications mixtes
Stade des Vennes Route de Seillon Bourg-en-Bresse Ain
Les meilleures équipes mixtes de Touch rugby se retrouvent pour la phase de qualifications du championnat de France.
Samedi niveau national
Dimanche niveau elite (avec la participation du Bresse Touch Club, l’équipe burgienne)
Stade des Vennes Route de Seillon Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes bressetouchclub@gmail.com
English :
The best mixed Touch rugby teams meet for the qualifying phase of the French championship.
Saturday: national level
Sunday: elite level (with the participation of the Bresse Touch Club, the team from Burgundy)
