Championnat de France de vitesse Jetcross Rue de Pellesac Lamontjoie

Championnat de France de vitesse Jetcross

Rue de Pellesac Base nautique X’trem Village Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

La saison 2026 du championnat de France de vitesse Jetcross, démarre à Xtrem Village Lamontjoie, près d’Agen, les 18 et 19 avril 2026 !

Préparez-vous à vivre un week-end spectaculaire placé sous le signe de l’adrénaline et du sport mécanique.

Au programme

– La présence des meilleurs pilotes mondiaux en catégorie Pro

– Des courses tout le week-end

– Une compétition de jet à bras et de jet à selle

Un événement 100 % ouvert au public, entrée gratuite, idéal pour venir entre amis ou en famille et découvrir un sport spectaculaire.

Restauration sur place avec La Paillote tout le week-end.

Pilotes, préparez-vous… et spectateurs, venez nombreux encourager les champions et vibrer au rythme du Championnat de France de vitesse de Jetcross ! .

Rue de Pellesac Base nautique X’trem Village Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36 campingxtremvillage@gmail.com

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English : Championnat de France de vitesse Jetcross

L’événement Championnat de France de vitesse Jetcross Lamontjoie a été mis à jour le 2026-03-14 par OT de l’Albret