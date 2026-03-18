Championnat de France de vitesse Jetcross Rue de Pellesac Lamontjoie
Championnat de France de vitesse Jetcross Rue de Pellesac Lamontjoie samedi 18 avril 2026.
Championnat de France de vitesse Jetcross
Rue de Pellesac Base nautique X’trem Village Lamontjoie Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
La saison 2026 du championnat de France de vitesse Jetcross, démarre à Xtrem Village Lamontjoie, près d’Agen, les 18 et 19 avril 2026 !
Préparez-vous à vivre un week-end spectaculaire placé sous le signe de l’adrénaline et du sport mécanique.
Au programme
– La présence des meilleurs pilotes mondiaux en catégorie Pro
– Des courses tout le week-end
– Une compétition de jet à bras et de jet à selle
Un événement 100 % ouvert au public, entrée gratuite, idéal pour venir entre amis ou en famille et découvrir un sport spectaculaire.
Restauration sur place avec La Paillote tout le week-end.
Pilotes, préparez-vous… et spectateurs, venez nombreux encourager les champions et vibrer au rythme du Championnat de France de vitesse de Jetcross ! .
Rue de Pellesac Base nautique X’trem Village Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36 campingxtremvillage@gmail.com
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English : Championnat de France de vitesse Jetcross
L’événement Championnat de France de vitesse Jetcross Lamontjoie a été mis à jour le 2026-03-14 par OT de l’Albret