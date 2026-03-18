Championnat de France de vitesse Jetcross Rue de Pellesac Lamontjoie

Championnat de France de vitesse Jetcross Base nautique X'trem Village Lamontjoie 2026-04-18

Championnat de France de vitesse Jetcross Rue de Pellesac Lamontjoie samedi 18 avril 2026.

Championnat de France de vitesse Jetcross

Rue de Pellesac Base nautique X’trem Village Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

La saison 2026 du championnat de France de vitesse Jetcross, démarre à Xtrem Village Lamontjoie, près d’Agen, les 18 et 19 avril 2026 !
Préparez-vous à vivre un week-end spectaculaire placé sous le signe de l’adrénaline et du sport mécanique.
Au programme
– La présence des meilleurs pilotes mondiaux en catégorie Pro
– Des courses tout le week-end
– Une compétition de jet à bras et de jet à selle
Un événement 100 % ouvert au public, entrée gratuite, idéal pour venir entre amis ou en famille et découvrir un sport spectaculaire.
Restauration sur place avec La Paillote tout le week-end.
Pilotes, préparez-vous… et spectateurs, venez nombreux encourager les champions et vibrer au rythme du Championnat de France de vitesse de Jetcross !   .

Rue de Pellesac Base nautique X’trem Village Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36  campingxtremvillage@gmail.com

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English : Championnat de France de vitesse Jetcross

L’événement Championnat de France de vitesse Jetcross Lamontjoie a été mis à jour le 2026-03-14 par OT de l’Albret

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