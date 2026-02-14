CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ECHECS POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS, Brit Hôtel, Saint-Jean-de-Braye

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ECHECS POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS 14 – 17 mai Brit Hôtel Loiret

Sur inscription, réservé aux personnes aveugles et malvoyantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00

Présentation de l’événement

L’organisation du Championnat de France d’Échecs pour Aveugles et Malvoyants est un événement sportif national annuel, placé sous l’égide de la Fédération Française des Échecs (FFE) et organisé en partenariat avec l’Association Échiquéenne pour les Aveugles (AEPA), qui décerne le titre officiel de:

CHAMPION DE FRANCE D’ECHECS POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS

Pour l’édition 2026, La FFE et l’AEPA ont confié l’organisation de ce tournoi au Comité Départemental du Jeu d’Echecs du Loiret (CDJE45). C’est une reconnaissance des animations échiquéennes que celui-ci mène depuis 2 ans à la Maison de la Déficience Visuelle (MDVA) d’Orléans, avec le soutien de l’Agence Nationale du Sport (ANS) et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret.

Le tournoi en quelques points :

Public concerné : joueurs reconnus déficients visuels, joueurs d’échecs licenciés

Nombre de rondes : 7

Cadence : 1h30 + 30 secondes par coup (cadence Fischer)

Système : Système suisse

Arbitrage : Officié par un arbitre agréé FFE (Fédération Française des Echecs)

Nombre de participants : 35 à 40

Chaque joueur disputera 7 parties sur les 4 jours de la compétition, selon un planning rigoureusement établi, respectant les besoins d’adaptation et de repos des participants.

Pour pouvoir financer ce championnat nous avons lancé une campagne de financement participative.

Pourquoi une collecte ? Le comité départemental a souhaité prendre à sa charge les frais annexe du championnats (transport des participants gare → Hôtel, location de salle, défraiement et hébergement des arbitres, frais de communication) et proposer des ateliers en parallèle du championnat pour faire découvrir au grand public l’inclusivité du jeu d’échecs avec le handicap visuel, physique et plus généralement avec toutes formes de handicap.

Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale:

une participation de 10€ vous coûtera 3,40€

une participation de 20€ vous coûtera 6,80€,

une participation de 50€ vous coûtera 17€

une participation de 100€ vous coûtera 34€

Nous avons besoin de votre soutien, pour participer à la campagne cliquez ICI

Brit Hôtel 2 avenue du Général Leclerc Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

