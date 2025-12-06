Championnat de France Division 4 Foot-Fauteuil Centre sportif Edith Tavert Clermont-Ferrand
Championnat de France Division 4 Foot-Fauteuil
Centre sportif Edith Tavert Boulevard Saint-Jean Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
Première phase du Championnat de France Division 4 de Foot-Fauteuil électrique à Clermont-Ferrand
Centre sportif Edith Tavert Boulevard Saint-Jean Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes footfauteuilarverne@gmail.com
English :
First phase of the French Division 4 Electric Wheelchair Football Championship in Clermont-Ferrand
German :
Erste Phase der französischen Meisterschaft Division 4 im Elektro-Rollstuhlfußball in Clermont-Ferrand
Italiano :
Prima fase del Campionato francese di Divisione 4 di calcio elettrico in carrozzina a Clermont-Ferrand
Espanol :
Primera fase del Campeonato de Francia de Fútbol en Silla de Ruedas Eléctrica de la División 4 en Clermont-Ferrand
