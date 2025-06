Championnat de France doublette mixte Chalon-sur-Saône 28 juin 2025 07:00

Samedi 28 et dimanche 29 juin 2025 aura lieu le Championnat de France doublette mixte

au Stade Léo Lagrange à Chalon sur Saône 128 doublettes mixtes venus de toute la France et outre-mer vont se rencontrer à partir du samedi matin 8 heures. Les parties se poursuivront dimanche matin à partir de 8 heures sur le carré d’honneur. Présence de la Web TV et la chaîne l’Equipe. La finale aura lieu vers les 15 heures. .

Stage Léo Lagrange

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 46 91 41 cd71@petanque.fr

